Trump diz que exigirá recuo imediato da taxa de juros nos EUA

Presidente faz cobrança por redução na taxa de juro do país. SAUL LOEB / POOL / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (23), que pretende exigir que a taxa de juros recue "imediatamente" no país.

Ele disse ainda que falará com o presidente do Federal Reserve (Fed na sigla em inglês), Jerome Powell, no momento apropriado e que espera que o banco central norte-americano o escute.

Em participação exibida virtualmente para líderes reunidos no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, ele indicou ainda que a redução se daria porque as suas políticas reduziriam os preços do petróleo.

Redução de juros deve ocorrer em junho, conforme projeção

Mesmo com a pressão de Trump, a curva futura segue tendo junho como a chance majoritária de corte de juros do Fed, conforme indica a plataforma de monitoramento do CME Group.

Pouco antes do fechamento deste texto, a probabilidade de a taxa básica estar abaixo do nível atual (entre 4,25% e 4,50%) em junho era de 67%, comparado com 33% de risco de manutenção. Ontem, a chance de uma queda do nível atual era de 65,4%, enquanto a de manutenção era de 34,6%.