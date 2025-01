Trump diz que deportações de imigrantes ilegais 'estão indo muito bem'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 24, que as deportações de imigrantes ilegais "estão indo muito bem" e disse que o foco inicial é expulsar criminosos e "pessoas ruins". Em entrevista a repórteres em um aeroporto da Carolina do Norte, ele também defendeu que a Califórnia deve fazer mudanças nas leis de eleições, com exigência de que todos os eleitores apresentem carteira de identidade.