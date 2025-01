Trump diz que decretará tarifas sobre o Canadá e o México mo dia 1º de fevereiro

O presidente recém-empossado dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na noite desta segunda-feira, 20, que pretende impor tarifas sobre produtos do Canadá e do México no dia 1º de fevereiro. Ao falar com jornalistas enquanto assinava uma série de ordens executivas, Trump citou a possibilidade de aplicar tarifas de 25%, mas disse que a alíquota ainda será definida. O presidente não citou quais produtos seriam taxados.