Trump diz não estar confiante de que o cessar-fogo em Gaza se manterá

O presidente recém-empossado dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na noite desta segunda-feira, 20, que, apesar de considerar que o Hamas esteja enfraquecido, é difícil acreditar que a trégua do grupo com Israel seguirá por muito tempo. "Não estou confiante", disse Trump, em entrevista coletiva. "Essa não é a nossa guerra. É a guerra deles." O presidente americano disse ainda que sua administração pode ajudar a reconstruir a Faixa de Gaza. "Algumas coisas fantásticas poderiam ser feitas com Gaza. Algumas coisas bonitas poderiam ser feitas com Gaza." Fonte: Associated Press.