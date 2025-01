Trump comemora início de libertação de reféns israelenses

A troca de reféns entre Hamas e Israel estava marcada para às 11h e pode começar a qualquer momento. As reféns que serão soltas serão: Romi Gonen, de 24 anos, Emily Damari, uma cidadã binacional israelense-britânica de 28, e Doron Steinbrecher, de 31, segundo um oficial israelense. Gonen foi sequestrada no festival de música Nova, enquanto as outras duas foram sequestradas no Kibutz Kfar Aza.