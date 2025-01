Trump cita Brasil como um dos países que cobram muitas tarifas e que querem prejudicar os EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na segunda-feira, 27, em evento para republicanos na Flórida, que o Brasil está entre os países que cobram muitas tarifas e que querem "prejudicar" o país. "A China é um grande criador de tarifas, assim como a Índia, o Brasil e muitos outros países. Não vamos permitir que isso continue, porque vamos colocar os Estados Unidos em primeiro lugar", afirmou Trump.

Trump disse que o governo vai "colocar tarifas em países estrangeiros e em pessoas de fora que realmente nos fazem mal". No discurso, o presidente enfatizou a ideia de aumentar a taxação das importações para colocar os Estados Unidos em "primeiro lugar". "Em vez de tributar nossos cidadãos para enriquecer nações estrangeiras, devemos tarifar e tributar as nações estrangeiras para enriquecer nossos cidadãos", afirmou.

De acordo com Trump, o aumento de tarifas para países estrangeiros possibilita uma diminuição nos impostos sobre os trabalhadores e empresas estrangeiras. Assim, "um grande número de empregos e fábricas voltarão para casa", afirmou.

O modelo econômico proposto por Trump também incentiva que empresas estrangeiras montem as suas unidades nos EUA a fim de evitar tarifas. "Se você quiser parar de pagar impostos ou tarifas, terá que construir sua fábrica bem aqui nos Estados Unidos", disse. Ele destacou o apoio principalmente para a indústria farmacêutica, de semicondutores e de aço.

Relações entre EUA e Brasil

Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. Em comparação, o Brasil é o 18º maior exportador para os EUA. Os EUA são responsáveis por 11,97% do volume exportado ao Brasil, com cerca de US$ 40,3 bilhões. Por outro lado, o Brasil consome mais produtos americanos do que exporta: o País importou R$ 40,5 bilhões em produtos dos EUA em 2024. Trata-se, portanto, de um déficit de US$ 253 milhões na balança comercial entre os dois países.

Nos últimos dias, as relações entre os EUA e países latinos ficaram mais complicadas. No fim de semana, o presidente americano protagonizou uma queda de braço com o colombiano Gustavo Petro, que negou a entrada de dois aviões com imigrantes deportados. Ameaçado de tarifas e sanções, Petro recuou e concordou em receber seus cidadãos de volta.