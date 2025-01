Trump cancela chegada de refugiados já autorizados a entrar nos EUA pelo governo Biden

Donald Trump prometeu realizar deportações em massa e declarou emergência na fronteira com o México.

Em nova medida contra a imigração , o governo do presidente americano Donald Trump cancelou a entrada de refugiados que já haviam sido autorizados a ingressar nos EUA pela gestão de Joe Biden, conforme informações da agência de notícias Associated Press (AP) divulgadas pelo portal g1 nesta quarta-feira (22).

Com isso, milhares de pessoas em diversas partes do mundo, que já tinham permissão para entrar nos EUA na condição de refugiados e estavam com viagens confirmadas, perderam esse direito. Refugiados são indivíduos que deixam seus países para escapar de conflitos, violência ou perseguições, buscando segurança em outro país.