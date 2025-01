Trump anuncia série de decretos executivos e promete decretar emergência na fronteira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu assinar uma série de decretos executivos já nesta segunda-feira, 20, durante discurso de posse no Capitólio, em Washington D.C. "Iniciamos a revolução do bom senso", afirmou.

Entre as primeiras medidas, o republicano disse que vai decretar emergência nacional na fronteira ao Sul, com objetivo de "parar imediatamente" o fluxo de imigrantes ilegais que vêm do México. Segundo ele, os cartéis de drogas serão designados como organizações terroristas estrangeiras.