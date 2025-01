Trump afirma que Microsoft está em negociações para comprar o TikTok

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na segunda-feira que a Microsoft está em negociações para comprar o TikTok, no momento em que o futuro do aplicativo de vídeos curtos enfrenta um cenário de incerteza no país.

Ao assumir o cargo em 20 de janeiro, Trump suspendeu a aplicação do veto visando encontrar uma solução com Pequim. Ele propôs que a ByteDance venda 50% do capital do TikTok aos Estados Unidos, em troca da não aplicação da lei.