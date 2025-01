Taxa de desemprego sobe ligeiramente no Reino Unido, mas segue baixa

A taxa de desemprego no Reino Unido aumentou ligeiramente para 4,4% nos três meses até novembro, anunciou o instituto nacional de estatísticas (ONS) nesta terça-feira.

Embora a taxa permaneça baixa, após atingir 4,3% no período até outubro, a expectativa é de que suba junta com os impostos sobre os empregadores, previstos no orçamento britânico.