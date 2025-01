Soldados da Coreia do Norte capturados na Ucrânia dão raros detalhes de aliança com Putin

A captura de dois soldados norte-coreanos que lutam ao lado dos russos na guerra contra a Ucrânia revelou detalhes importantes de como os homens de Kim Jong-un encaram um confronto armado, como estão usando o conflito para melhorar sua capacidade de combate e as vantagens obtidas por Pyongyang em sua aliança com Moscou.

Envolvida no conflito entre Rússia e Ucrânia, a Coreia do Norte tem se beneficiado da guerra para treinar os seus soldados e receber do governo russo torpedos e tecnologia para a fabricação de drones, informou uma reportagem publicada pelo jornal The Guardian no sábado, 18.

Em 11 de janeiro, o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, afirmou que dois soldados da Coreia do Norte foram capturados. Foi a primeira detenção de combatentes norte-coreanos confirmada desde que Kim Jong-un passou a enviar tropas para apoiar Vladimir Putin na guerra.

De acordo com o The Guardian, 12 mil soldados da Coreia do Norte se juntaram à Rússia. Os combatentes recebem uniformes, rifles e documentos militares e nomes falsos. Os norte-coreanos foram registrados como tendo nascido na região de Tuva, que abriga uma população de aparência asiática na Sibéria.

Os dois norte-coreanos encontrados feridos foram levados para Kiev para serem interrogados pela agência de inteligência da Ucrânia e da Coreia do Sul.

Segundo o Guardian, um dos capturados é o sargento Lee Jong-nam, de 25 anos. Ele ingressou no Exército em 2016 de Pyongyang e fez a sua primeira missão de combate no conflito em 8 de janeiro. Foi ferido na mandíbula.

O segundo capturado não foi identificado, mas o presidente da Ucrânia compartilhou imagens do soldado no hospital. Ainda de acordo com o líder ucraniano, os soldados não sabiam que estavam participando da guerra e foram criados "em um vácuo de informação". Um general ucraniano que assistiu ao conteúdo de propaganda de um iPad norte-coreano disse que "quem o assiste pensa que a Coreia do Norte é o melhor país do mundo."

Zelenski também disse que os soldados da Coreia do Norte estão sendo utilizados para prolongar a guerra.

A captura dos dois norte-coreanos também ajuda Zelenski a reformar um discurso de que a guerra não apenas contra a Rússia, mas contra vários estados autoritários, como China, Irã e Coreia do Norte.

O oficial Vitalii Ovcharenko, que luta desde o início do conflito, afirmou que a captura dos norte-coreanos criou um clima de curiosidade entre os combatentes, com pedidos de selfies dos soldados ucranianos, segundo o Guardian.