Sobe para 80 número de mortos em confrontos entre guerrilhas no nordeste da Colômbia

Um ataque sangrento da guerrilha do ELN contra dissidentes das Farc e civis deixou 80 mortos na fronteira da Colômbia com a Venezuela, disse o governador local, William Villamizar, neste domingo (19).

Desde esse dia, rebeldes das duas organizações se enfrentam violentamente na disputa pelo controle desta região estratégica para a produção de cocaína, com a população civil no meio do fogo cruzado.

A Defensoria do Povo indicou no sábado que cerca de 60 pessoas, inclusive sete combatentes das Farc, que assinaram o acordo de paz de 2016, morreram devido à violência em cinco municípios dessa região montanhosa, historicamente dominada por grupos insurgentes.

O ELN também teve um confronto com o Clã do Golfo, o maior cartel de drogas da Colômbia, em outra região do norte do país, deixando um balanço de nove mortos, segundo as autoridades.