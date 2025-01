Sheinbaum diz não acreditar em temor de represália dos EUA em cancelamento de reunião da Celac

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta quarta-feira (29) que desconhece os motivos que levaram ao cancelamento da reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), programada para esta quinta-feira (30), mas garantiu que o México segue comprometido com a unidade regional.

"O chanceler irá entrar hoje em contato com o governo de Honduras para entender por que a reunião foi cancelada. Soubemos do cancelamento apenas pelo comunicado oficial", declarou Sheinbaum durante a coletiva de imprensa. "Mas não acredito que seja por represálias dos EUA."

A mandatária reforçou que a posição do México é sempre de integração regional. "Nossa posição sempre será de unidade na América Latina e no Caribe. Somos parceiros comerciais dos Estados Unidos e também temos muitas relações com os Estados Unidos. Mas o nosso vínculo com a América Latina existe e vamos continuar tendo", disse.