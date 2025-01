Seul estima que 300 soldados norte-coreanos morreram na guerra entre Rússia e Ucrânia

Ucrânia, Estados Unidos e Coreia do Sul acusaram a Coreia do Norte de enviar mais de 10.000 soldados para ajudar a Rússia contra a Ucrânia.

As relações entre Moscou e Pyongyang, aliados desde a Guerra Fria, se fortaleceram desde o início do conflito. No ano passado, assinaram um tratado de defesa mútua que entrou em vigor no último trimestre.