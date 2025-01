Senador dos EUA propõe lei para proibir que homens pratiquem relações sexuais sem intenção de reproduzir

LEIGH VOGEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Iniciativa seria uma forma de questionar a "vasta maioria dos projetos de lei relacionados à contracepção e/ou aborto que foca no papel da mulher".

O senador estadual do Mississippi Bradford Blackmon apresentou, na segunda-feira (20), um projeto de lei para proibir atividades sexuais de homens que não tivessem a "intenção de fertilizar um embrião". Além de sexo sem intenção de fertilização, o texto inclui a masturbação como prática ilegal. As informações são da Folha de S. Paulo.

Segundo o texto, homens que descumprissem a lei estariam sujeitos a multas de US$ 1 mil (R$ 5,9 mil) para uma primeira infração, US$ 5 mil (R$ 29,5 mil) para uma segunda e US$ 10 mil (R$ 59 mil) para outras subsequentes.