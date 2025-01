Se preço do petróleo cair, guerra da Rússia e da Ucrânia acabará rapidamente, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 23, que é preciso derrubar os preços do petróleo e fez uma relação entre o valor da commodity e a guerra entre russos e ucranianos. "Se os preços do petróleo caírem, a guerra da Rússia contra Ucrânia acabará rapidamente", afirmou Trump, em fala exibida virtualmente para líderes reunidos no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça.