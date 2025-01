Rubio pede a diplomatas para defenderem e executarem políticas 'America First' de Trump

O novo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, apelou aos diplomatas para defenderem e executarem as políticas "America First" de Trump. O pedido ocorreu assim que Rubio assumiu o comando do departamento, poucas horas depois de tomar posse.

Primeira nomeação confirmada de Trump para o gabinete, Rubio ingressou no departamento pela entrada principal, sob fortes aplausos e vivas, antes de se dirigir aos seus novos funcionários no mesmo saguão em que o ex-secretário de Estado Antony Blinken fez comentários de despedida na sexta-feira.

"Os eleitores decidem o rumo da nossa nação, tanto internamente como no exterior, e elegeram Donald J. Trump como nosso presidente quando se trata de política externa com uma missão muito clara", disse Rubio. "E essa missão é garantir que a nossa política externa esteja centrada em uma coisa, que é o avanço do nosso interesse nacional, que (foi) claramente definido na sua campanha como qualquer coisa que nos torne mais fortes, mais seguros ou mais prósperos."