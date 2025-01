Rubio congela quase toda ajuda externa dos EUA, exceto para Israel e Egito

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, ordenou nesta sexta-feira (24) o congelamento de praticamente toda a ajuda externa, com exceção dos recursos destinados a Israel e ao Egito, segundo um memorando interno.

"Não serão alocados novos fundos (...) até que cada nova concessão ou prorrogação proposta tenha sido revisada e aprovada", de acordo com "a agenda do presidente" Donald Trump, afirma a nota à qual a AFP teve acesso.

A ajuda alimentar de emergência está isenta, mas o documento não menciona a Ucrânia, que recebeu bilhões de dólares em ajuda para se defender da Rússia durante a administração anterior do democrata Joe Biden, o que sugere que a assistência a Kiev também foi suspensa.

O memorando de Rubio, que justifica o congelamento, afirma que é impossível para a nova administração avaliar se os compromissos de ajuda externa existentes "não estão duplicados, e se são eficazes e consistentes com a política externa do presidente Trump".

O mandatário republicano afirmou no decreto que "a indústria e a burocracia de ajuda externa dos Estados Unidos não estão alinhadas com os interesses americanos e, em muitos casos, são contrárias aos valores do país".