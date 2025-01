Resposta do Canadá às tarifas de Trump será deliberada, firme e imediata, diz premiê

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou que o país está "em um momento crítico" e esperando por "tempos difíceis" devido à iminente imposição de tarifas pelos Estados Unidos e garantiu que os canadenses estão prontos para responder, caso as tarifas prometidas pelo presidente Donald Trump sejam aplicadas a partir deste sábado, dia 1ª. "Qualquer resposta do Canadá às tarifas será deliberada, firme e imediata."