Relatório confirma que avião que explodiu na Coreia do Sul colidiu com pássaros no ar

Relatório preliminar confirma colisão de avião com pássaros antes de explodir na Coreia do Sul. - / YONHAP

O relatório preliminar da explosão do avião que resultou na morte de 179 pessoas na Coreia do Sul comprova que penas e restos mortais de pássaros foram encontrados em uma das turbinas. O documento sobre o acidente com o Boeing 737-800 da Jeju Air no aeroporto de Muan, em 28 de dezembro de 2024, foi divulgado nesta segunda-feira (27).

Chefe da investigação, Lee Seung-yeol informou que há vídeos que evidenciam o choque do avião com os pássaros. Conforme o g1, o relatório revela que o piloto relatou o incidente à torre de controle do aeroporto de Muan três minutos antes do pouso e declarou emergência.

O ministério dos transportes Sul-coreano informou que dois minutos antes da aeronave colidir com os pássaros, a torre de comando havia emitido um alerta apontando o risco. Instantes depois, o piloto declarou mayday — código universal para situações de risco na aviação — três vezes e repetiu bird strike (colisão com pássaros) em outras duas.

As autoridades ainda investigam outros dois fatores que podem ter influenciado o acidente: uma possível falha no trem de pouso do avião e a proximidade de um muro de concreto no fim da pista, contra o qual a aeronave colidiu e explodiu.

As caixas-pretas da aeronave pararam de gravar quatro minutos antes do acidente.

O acidente

O avião vinha da Tailândia com 181 pessoas a bordo e realizou um pouso de emergência na noite de 28 de dezembro, sem ter desdobrado o trem de pouso, no aeroporto da cidade de Muan, no sudoeste da Coreia do Sul.