Quênia teve recorde de feminicídios em 2024

Cerca de 200 quenianas morreram devido à violência contra as mulheres em 2024, quase o dobro do ano anterior, de acordo com um relatório divulgado nesta segunda-feira (27).

De acordo com um estudo da empresa de dados Odipo Dev e do veículo de comunicação Africa Uncensored, 170 mulheres morreram no Quênia no ano passado, em comparação com 95 em 2023, vítimas da violência de gênero.