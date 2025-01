Putin está 'pronto' para falar com Trump e espera 'sinais' dos EUA

O presidente russo, Vladimir Putin, está "pronto" para conversar com Donald Trump, disse o Kremlin nesta sexta-feira (24), depois que o presidente dos Estados Unidos afirmou que estava disposto a um encontro, alimentando expectativas de que uma reunião poderia acontecer.

O conflito na Ucrânia levou as relações entre as duas potências nucleares ao seu nível mais baixo desde a Guerra Fria. Durante a campanha eleitoral, o republicano prometeu acabar rapidamente com os conflitos, mas sem dar detalhes.