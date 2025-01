Putin diz estar disposto a negociar com Ucrânia, mas não com Zelensky

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse, nesta terça-feira (28), que seu país está disposto a negociar um fim do conflito na Ucrânia, mas rejeitou a possibilidade de manter conversas diretas com seu homólogo Volodimir Zelensky, considerado "ilegítimo" pelo líder russo.

As autoridades russas afirmaram na segunda-feira que ninguém da equipe de Trump entrou em contato com Moscou para agendar um encontro com Putin, mas as duas partes parecem dispostas a se reunir.