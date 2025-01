Primeiro-ministro da Romênia saúda a libertação da refém romena-israelense

O primeiro Ministro da Romênia, Marcel Ciolacu, celebrou a libertação das primeiras três reféns de Gaza, que incluem a romena-israelense Doron Steinbrecher, de 31 anos. "Sua coragem para suportar o cativeiro em condições tão difíceis é uma inspiração para todos nós," ele disse em uma publicação no Facebook. "Precisamos da implementação completa do acordo para que todos os reféns sejam liberados em segurança. Nos solidarizamos com as famílias que ainda aguardam o retorno de seus entes queridos". Fonte: Associated Press.