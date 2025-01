Primeiras reféns israelenses são liberadas em acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas

Por volta das 12h10min (horário de Brasília) deste domingo (19), o grupo terrorista Hamas libertou as três primeiras reféns israelenses envolvidas no acordo de cessar-fogo firmado com Israel.

Entenda o acordo

Além da liberação de reféns e prisioneiros, a primeira fase do acordo de cessar-fogo também prevê a retirada de tropas israelenses do território palestino. Isso deve permitir que a população da Faixa de Gaza volte para o norte da região, após a migração forçada para o sul com a eclosão do conflito, bem como o ingresso de ajuda humanitária.