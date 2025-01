Presidente exige que países da Otan gastem 5% do PIB com defesa

Essa é uma reclamação antiga do republicano, que ameaçou abandonar a Otan, no primeiro mandato, caso os europeus não se comprometessem com o financiamento da aliança. "Eram apenas 2% e a maioria dos países não pagou até eu aparecer. Eu insisti que eles pagassem, e eles pagaram, porque os EUA estavam realmente arcando com a diferença."

Trump seguiu dizendo que não haveria lugar melhor no mundo para construir fábricas, criar empregos e expandir negócios do que os EUA. Segundo ele, a Arábia Saudita quer investir US$ 600 bilhões no país, mas ele pediria ao príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman, que aumentasse o valor para US$ 1 trilhão, arrancando algumas risadas. "Eles farão isso porque temos sido muito bons com eles", afirmou. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)