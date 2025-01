Presidente do México diz que enviará carta ao Google sobre nomenclatura do Golfo

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta quarta-feira, 29, que enviará uma carta ao Google para esclarecer a nomenclatura do Golfo do México. Segundo ela, o objetivo é corrigir possíveis inconsistências sobre o uso do nome da região em plataformas digitais. O Google anunciou na terça-feira, 28, a mudança do nome do Golfo do México para Golfo da América no Google Maps para usuários nos Estados Unidos.