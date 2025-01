Presidente do México cumprimenta Trump e pede "respeito"

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, cumprimentou, nesta segunda-feira (20), o republicano Donald Trump por seu retorno à Presidência dos Estados Unidos e defendeu uma relação fundamentada no "respeito.

A declaração ocorreu após Trump, em seu discurso de posse, anunciar que declarará "emergência nacional" na fronteira dos Estados Unidos com o México para impedir "qualquer entrada ilegal" de migrantes, além de prometer deportar "milhões de estrangeiros criminosos".

O presidente recém-empossado também adiantou que assinará um decreto classificando os cartéis de drogas como "terroristas" e anunciou que mudará o nome do Golfo do México para Golfo da América.

Trump, que já ameaçou impor tarifas drásticas ao México, parceiro dos EUA e do Canadá no tratado comercial T-MEC, também cancelou nesta segunda-feira o aplicativo CBP One, usado por migrantes para agendar entrevistas para solicitação de asilo.