Presidente de Israel acusa ONU de 'falência moral'

O presidente de Israel, Isaac Herzog, acusou a ONU, nesta segunda-feira (27), de "falência moral" perante o antissemitismo, durante uma cerimônia para lembrar as vítimas do Holocausto em sua Assembleia Geral.

Minutos antes, Guterres havia denunciado na mesma tribuna o aumento do antissemitismo e voltado a criticar o que chamou de "ataques terroristas odiosos" do Hamas. "Hoje, nosso mundo está dividido e perigoso. Oitenta anos após o fim do Holocausto, o antissemitismo ainda está entre nós, alimentado pelas mesmas mentiras e pelo mesmo ódio que tornaram possível o genocídio nazista. E isso está aumentando", afirmou, por ocasião do 80º aniversário da libertação do campo de Auschwitz-Birkenau.