Posse de Trump deve ser a segunda mais gelada desde a década de 1930; previsão é de -6ºC

Posse ocorrerá dentro do Capitólio por razões de segurança. PEDRO UGARTE / AFP

A cerimônia de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos está programada para ocorrer sob temperaturas abaixo de zero na segunda-feira (20). A previsão meteorológica aponta que os termômetros podem registrar até -6°C em Washington. As informações são do portal g1.

Se confirmada, esta poderá ser a segunda temperatura mais baixa registrada em posses presidenciais desde a década de 1930. Além disso, a sensação térmica pode ser ainda menor, com ventos previstos de até 56 km/h.

No Capitólio

Diante dessas condições, a posse de Trump será realizada dentro do Capitólio, substituindo o planejamento original de um evento ao ar livre. Tradicionalmente, as cerimônias presidenciais ocorrem no lado oeste do Capitólio, permitindo ao público acompanhar o evento nos gramados do National Mall.

O frio intenso nesta época do ano em Washington é típico do inverno no hemisfério norte. Na posse de Joe Biden, em 2021, os termômetros registraram pouco mais de 5°C ao meio-dia. Já na primeira posse de Trump, em 2017, a mínima registrada no mesmo horário foi de 8,8°C.

Conforme dados históricos da Associated Press, a temperatura média ao meio-dia nas cerimônias presidenciais realizadas nos últimos 82 anos é de 2,2°C. O recorde de frio foi registrado em 1985, quando Ronald Reagan foi empossado com -14°C. Na ocasião, a cerimônia também foi transferida para dentro do Capitólio devido às condições extremas.

Onda de frio

Especialistas da Atmospheric Environmental Research avaliam que esta pode ser a onda de frio mais intensa da última década.

Trump utilizou uma rede social para recomendar que a população evite sair de casa e assista à cerimônia pela televisão. Ele afirmou ter decidido realizar a posse no interior do Capitólio para garantir a segurança do público.

"Não quero ver pessoas feridas de forma alguma. São condições perigosas para as dezenas de milhares de policiais, socorristas, policiais K9s e até cavalos, e centenas de milhares de apoiadores que ficarão do lado de fora por muitas horas no dia 20", escreveu.