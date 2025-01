População da China diminuiu pelo 3º ano consecutivo em 2024

Ultrapassada pela Índia como a nação mais populosa do mundo, a China agora enfrenta um problema de envelhecimento demográfico, com um terço de sua população prevista para ter mais de 60 anos dentro de uma década.

De acordo com o Departamento Nacional de Estatísticas, a população da China no final de 2024 era de 1,408 bilhão de pessoas, abaixo dos 1,410 bilhão do ano anterior.

Em 2016, as autoridades comunistas acabaram com a rígida política do filho único imposta na década de 1980 para evitar um problema de superpopulação e, desde 2021, permitem que as famílias tenham até três filhos.