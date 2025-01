Petróleo recua às vésperas da posse de Trump

As cotações do petróleo mantiveram, nesta sexta-feira (17), a tendência de baixa registrada ontem, pressionadas pela incerteza provocada pelas futuras políticas de Donald Trump, que tomará posse como presidente dos Estados Unidos na próxima segunda.

Na semana passada, o Departamento do Tesouro americano anunciou medidas contra Moscou, sancionando mais de 180 navios russos e as grandes petroleiras do país, Gazprom Neft e Surgutneftegas.

A posse de Trump em 20 de janeiro, por outro lado, "é esperada com impaciência" pelos operadores de mercado, que estão ansiosos para conhecer "a posição do presidente americano sobre as sanções contra Rússia e Irã", acrescentaram analistas do Commerzbank.