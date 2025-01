Petróleo perde força em mercado superaquecido

Os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira (16), após uma forte alta nos dias anteriores impulsionada pelas novas sanções dos Estados Unidos contra a Rússia. Os operadores agora se posicionam para uma queda em um mercado que carece de novos catalisadores.

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em março caiu 0,90%, para 81,29 dólares.