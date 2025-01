Paris receberá exposição fotográfica sobre campo nazista de Auschwitz

Uma exposição de fotografias nazistas do campo de concentração de Auschwitz, libertado pelas tropas soviéticas há 80 anos, será inaugurada na quinta-feira no Memorial Shoah, em Paris.

Auschwitz-Birkenau, construído na Polônia durante a ocupação, é o símbolo do genocídio perpetrado pela Alemanha nazista contra seis milhões de judeus europeus. Mais de um milhão morreram entre 1940 e 1945 nesse campo, onde mais de 100.000 não judeus também morreram.

O álbum de fotos em exposição no memorial foi resgatado de uma gaveta nos escritórios da SS por uma sobrevivente, Lili Jacob Zelmanovic, nascida em 1926 em Bilky, Hungria.

Uma locução monótona lê, em alemão e francês, as pequenas anotações nas margens: "classificação", "homens aptos", "mulheres inaptas", "homens por trás da remoção".

- À beira do extermínio -

Uma simples foto de um pequeno grupo de mulheres com a Estrela de Davi no peito, olhando diretamente para a câmera, na realidade esconde a iminente entrada delas em uma câmara de gás.

Em outras fotos, "vemos mulheres cobrindo o nariz com um lenço", um sinal do "cheiro da morte" no campo, acrescenta Bruttmann. Em outras, a ousadia dos prisioneiros é impressionante: eles colocam a língua para fora em direção à lente.