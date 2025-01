Para Zelensky, Trump quer encerrar guerra não de maneira rápida, mas eficaz

Em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou manter boas relações com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se comprometeu a fazer "o possível para acabar com guerra contra Rússia neste ano". Zelensky enfatizou que a intenção de Trump é encerrar o conflito de forma eficaz e com garantias de segurança para a Ucrânia, priorizando resultados sustentáveis, em vez de pressa.