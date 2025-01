Papa pede que 'mentalidade machista' seja 'superada' dentro da Igreja

No domingo, Francisco anunciou que uma mulher, Raffaella Petrini, irá dirigir a partir de março o Governo do Estado da Cidade do Vaticano, o órgão responsável pelas funções administrativas da Santa Sé.

"Investiu-se pouco nisso, muito menos do que na formação do clero, é verdade", afirmou o líder dos cerca de 1,4 bilhão de católicos no mundo, lembrando que "desde o dia do Jardim do Éden, quem manda são elas".