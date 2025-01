Opositor venezuelano González Urrutia se reunirá com Noboa no Equador

O líder da oposição venezuelana Edmundo González Urrutia se encontrará com o presidente equatoriano Daniel Noboa na próxima segunda-feira em Quito, anunciou a Presidência nesta sexta-feira (24).

"O presidente eleito da Venezuela, Edmundo González, cumprirá uma agenda no país", afirmou o Executivo em sua conta na rede X.

Ele acrescentou que durante sua visita, González Urrutia terá uma reunião oficial com Noboa e também com a comunidade venezuelana no país.