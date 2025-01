"O Canal é e continuará sendo do Panamá", responde Mulino a Trump

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino , afirmou nesta segunda-feira (20) que o Canal "é e continuará sendo do Panamá" , e negou qualquer presença estrangeira na administração da via, ao criticar a promessa de Donald Trump de "recuperá-lo" porque a China o estaria "operando" .

"Devo rejeitar de maneira integral as palavras do presidente Donald Trump (...) o canal é e continuará sendo do Panamá", publicou Mulino em sua conta no X.