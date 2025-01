Nos EUA, adeptos do trabalho remoto se recusam a voltar ao presencial

"Ninguém sonha em ficar acorrentado a uma mesa em uma empresa", diz Curtis Sparrer, pioneiro do trabalho remoto que resiste aos argumentos das grandes empresas americanas, determinadas a fazer com que seus funcionários retornem ao trabalho presencial cinco dias por semana.

"Os escritórios físicos são um sinal de falta de confiança implícita, como se você tivesse que ver as pessoas pessoalmente para ter certeza de que estão fazendo seu trabalho", explica este chefe da agência de relações públicas Bospar, na sala de seu apartamento dedicada ao trabalho remoto, com vista para os telhados das casas de San Francisco.

Ao sair da pandemia, o esquema híbrido, com 2 ou 3 dias de trabalho presencial por semana, estava na moda, com algumas exceções, como o Goldman Sachs e a Tesla, que rapidamente decidiram retornar ao trabalho presencial em tempo integral.

No início deste ano, engenheiros e funcionários administrativos da Amazon foram forçados a retornar ao trabalho cinco dias por semana. E mais de 90% deles estão infelizes, de acordo com uma pesquisa realizada pela rede social profissional Blind em setembro.

Nos fóruns do Reddit, usuários relatam que recusaram entrevistas para empregos na gigante do comércio eletrônico e da nuvem. Outros especulam que é um método para reduzir pessoal sem um plano social, mas acreditam que o grupo perderá seus melhores funcionários.

No JPMorgan Chase, o anúncio, em março, do fim do teletrabalho não foi bem recebido. Houve tantos comentários negativos - referindo-se a custos de transporte, cuidados com crianças, entre outros - publicados por funcionários em uma plataforma interna na semana passada que o banco fechou a seção, segundo o Wall Street Journal.