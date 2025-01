Musk critica joint venture de ia que prometeu investir US$ 500 bi

Um dia após o anúncio do presidente americano, Donald Trump, sobre um projeto de infraestrutura em inteligência artificial (IA) em parceria com empresas privadas, Elon Musk questionou nesta quarta, 22, a viabilidade da iniciativa em seu perfil no X. "Elas não têm realmente o dinheiro", escreveu o CEO da Tesla, em referência às companhias envolvidas na joint venture.

O projeto, denominado Stargate, envolve as empresas OpenAI, o SoftBank Group e a Oracle. Ele contempla um investimento inicial de US$ 100 bilhões (cerca de R$ 596,8 bilhões) e deve chegar a US$ 500 bilhões nos próximos quatro anos.

No entanto, as empresas ainda não detalharam quanto cada uma contribuirá financeiramente ou como os recursos serão levantados. Em outro post, Musk afirmou que "o SoftBank tem bem menos de US$ 10 bilhões garantidos. Tenho isso de uma fonte confiável", afirmou.

Segundo o Wall Street Journal, o SoftBank planeja captar dívidas de terceiros para financiar a iniciativa, enquanto a OpenAI e a Oracle enfrentam dificuldades financeiras. A OpenAI, apesar de ter arrecadado bilhões de dólares, ainda registra prejuízo. A Oracle possui cerca de US$ 11 bilhões em caixa, mas também acumula dívidas significativas. Já o SoftBank dispõe de aproximadamente US$ 30 bilhões, segundo o jornal.

Os comentários de Musk destacam a rivalidade histórica dele com Sam Altman, CEO da OpenAI. Enquanto a OpenAI domina o mercado de IA, Musk tenta fazer emplacar a sua própria empresa no setor, a xAI, que recebeu em dezembro um investimento de US$ 6 bilhões e foi avaliada em US$ 50 bilhões. Em 2023, Musk encabeçou um abaixo-assinado que pedia uma pausa global do desenvolvimento de IA, um projeto que não foi para frente.

Briga judicial

Musk e Altman se envolveram em uma forte disputa desde então. O diretor executivo da Tesla apresentou várias ações contra a empresa criadora do ChatGPT. "Incorreto, como certamente você deve saber. Quer vir visitar o primeiro centro que já está em atividade?", respondeu Altman a Musk, em uma postagem no X.

"Isto é genial para o país. Percebo que o que é genial para o país nem sempre é ótimo para as suas empresas. Mas em seu novo papel (no governo) espero que, na maioria das vezes, você coloque (os EUA) em primeiro lugar", acrescentou Altman, em alusão à chefia exercida por Musk de um recém-criado Departamento de Eficiência Governamental (DoGE), órgão criado no governo Trump responsável por cortes no orçamento federal.

É a primeira vez que Musk questiona publicamente um projeto liderado por Trump desde que ele assumiu o comando do DoGE. Mas não foi a única vez que ele demonstrou divergência com o republicano.

Após a eleição, Musk manifestou seu apoio a Howard Lutnick, copresidente da equipe de transição, para ser secretário do Tesouro, em vez do investidor Scott Bessent.

Lutnick, Bessent e seus aliados estavam em disputa sobre quem deveria ocupar o cargo. Trump acabou escolhendo Bessent para comandar o Departamento do Tesouro e Lutnick foi indicado para ser secretário do Comércio. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)