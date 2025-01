Musk afirma que governo Trump terá gastos públicos sensatos e quer levar DoGE para Marte

O chefe do Departamento de Eficiência do Governo (DoGE, na sigla em inglês), Elon Musk, declarou que o novo órgão criado por Donald Trump desempenhará um papel crucial na implementação de serviços de segurança tanto nas cidades americanas quanto nas fronteiras do país. De acordo com o CEO da Tesla, as medidas serão adotadas com gastos públicos "sensatos".