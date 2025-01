Mulher é julgada na França por deixar sua filha de 13 anos passar fome

Uma mulher de 54 anos comparecerá a um tribunal francês nesta segunda-feira (20) por deixar sua filha de 13 anos passar fome, que pesava apenas 28 quilos no momento de sua morte em 2020.

A mulher pode pegar prisão perpétua por "atos de tortura" e "barbárie" no julgamento que deve começar às 13h00 GMT (10h00 no horário de Brasília) em Montpellier, no sul da França. O veredicto é esperado para sexta-feira.