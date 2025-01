MP colombiano reativa ordens de prisão contra cúpula de guerrilha do ELN

O Ministério Público da Colômbia anunciou, nesta quarta-feira (22), a reativação das ordens de prisão contra a cúpula de guerrilha do ELN após um ataque sem precedentes na fronteira com a Venezuela, que deixou mais de 80 mortos e cerca de 32.000 deslocados.

Membros da equipe de negociação do ELN também estão incluídos nos diálogos de paz com o governo, que começaram em 2022, mas que estão suspensos desde sexta-feira por decisão do presidente, Gustavo Petro.