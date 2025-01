Misterioso desaparecimento de duas irmãs húngaras na Escócia

As duas mulheres, que fazem parte de um grupo de irmãs trigêmeas, foram vistas pela última vez em imagens de câmeras de segurança da cidade por volta das 2h da manhã do dia 7 de janeiro, caminhando às margens do Rio Dee, em Aberdeen (nordeste da Escócia).

As buscas estão concentradas nos arredores do rio, já que "não há evidências de que as mulheres tenham saído" desta área, informou a polícia escocesa, que indicou que as circunstâncias deste desaparecimento não são "suspeitas" e que um processo criminal não é considerado.