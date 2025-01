Ministro australiano preocupado com a privacidade no uso do 'DeepSeek'

O ministro australiano das Ciências, Ed Husic, expressou preocupações sobre a privacidade com o uso do "chatbot" chinês 'DeepSeek' e pediu aos compatriotas que "tenham muito cuidado" antes de baixar o aplicativo.

"Há muitas perguntas que devem ser respondidas sobre a qualidade, as preferências dos consumidores e a gestão de dados e privacidade" deste sistema de inteligência artificial (IA), declarou Husic ao canal ABC.

O 'DeepSeek' foi elogiado por sua capacidade de competir com os sistemas ocidentais por uma fração do custo e assumiu o primeiro lugar na lista de aplicativos mais baixados, desbancando o até então líder do setor ChatGPT, da empresa americana OpenAI.