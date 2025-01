Ministra canadense conversará com Reino Unido, Europa e México para 'prevenir tarifas' de Trump

A ministra de Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, afirmou nesta segunda-feira, 27, que vai conversar ainda nesta semana com autoridades do Reino Unido, da Europa e do México para discutir as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que devem entrar em vigor a partir de 1º de fevereiro. Joly destacou que o objetivo central do Canadá agora é "prevenir tarifas".