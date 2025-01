O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, território palestino governado pelo Hamas, reportou nesta segunda-feira (27) um novo balanço de 47.317 mortos desde o início da guerra com Israel há mais de 15 meses.

Segundo a contagem, pelo menos 111.494 pessoas ficaram feridas na guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, no qual morreram 1.210 pessoas.