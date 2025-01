Milhares de pessoas são evacuadas devido a novo incêndio em Los Angeles

Um novo incêndio florestal surgiu nesta quarta-feira (22) a norte de Los Angeles , obrigando as autoridades a emitir milhares de ordens de evacuação na costa oeste dos Estados Unidos, que sofreu durante duas semanas com as chamas. Os incêndios avançam incontrolavelmente nas colinas perto do Lago Castaic, bairro a noroeste de Los Angeles , espalhando-se rapidamente por mais de 3.800 hectares em pouco mais de oito horas. O fogo é alimentado pelos ventos fortes e secos que sopram na Califórnia nesta época do ano, e que recuperaram intensidade esta semana na região, espalhando nuvens de fumaça e brasas.

—Temos ventos, baixa umidade e essa vegetação que não via umidade há muito tempo. Tudo isso combinado está espalhando o fogo com extrema rapidez — disse Brent Pascua, do Corpo de Bombeiros da Califórnia.



O Serviço Meteorológico Nacional estendeu um alerta vermelho até a manhã de sexta-feira (24) na região de Los Angeles e no condado vizinho de Ventura, com seca e ventos de até 100 quilômetros por hora que continuarão soprando durante toda quinta-feira.



— A situação permanece dinâmica e continua difícil conter o incêndio — disse Anthony Marrone, chefe do Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles, em entrevista coletiva.



— Estaremos no local durante toda a noite para obter mais controle do perímetro — disse Marrone.