Médico de Gaza segue atendendo feridos depois de perder perna em bombardeio

Nos corredores de um hospital infantil na Faixa de Gaza, o pediatra palestino Jaled al Saidani caminha com determinação com a prótese que usa após a amputação de uma de suas pernas.

O médico conta que ficou ferido após um bombardeio israelense em sua casa no ano passado.

"Andar com uma prótese é cansativo, mas posso me mover e caminhar", acrescenta ele, com otimismo.