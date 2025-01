Macron pede para Europa 'acordar' e gastar mais em Defesa, após posse de Trump

O presidente da França, Emmanuel Macron, chamou a Europa para "acordar" e gastar mais com Defesa, com o objetivo de reduzir a dependência dos Estados Unidos, durante discurso para militares franceses na segunda-feira, 20.

Macron se referiu às esperadas mudanças na política externa de Washington, especialmente em relação à guerra na Ucrânia, com a posse de Donald Trump, dizendo que trata-se de uma "oportunidade para um despertar estratégico europeu". "O que faremos na Europa amanhã se nosso aliado americano retirar seus navios de guerra do Mediterrâneo? Se enviarem seus caças do Atlântico para o Pacífico?", questionou o líder francês.